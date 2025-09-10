La release candidate d’iOS 26, disponible maintenant au téléchargement, ajoute une nouvelle fonctionnalité de personnalisation : la possibilité d’harmoniser la teinte des icônes de l’écran d’accueil avec la couleur de la coque ou de l’iPhone. Cette option vient enrichir l’esthétique de l’interface.

Une teinte d’icônes assortie à votre style

En maintenant votre doigt appuyé sur l’écran d’accueil et en sélectionnant l’option de personnalisation via le bouton « + » en haut à gauche, une nouvelle icône en forme de coque d’iPhone apparaît en bas du menu « Teintées ». En la sélectionnant, les icônes de l’écran d’accueil adoptent automatiquement la couleur de la coque MagSafe utilisée, à condition que l’iPhone la reconnaisse. Cette fonctionnalité est principalement conçue pour les coques officielles Apple, identifiables par l’anneau MagSafe coloré correspondant à la teinte de la coque. Si cet anneau n’apparaît pas, la personnalisation ne va pas fonctionner.

Alternativement, les utilisateurs peuvent choisir de teinter les icônes en fonction de la couleur de leur iPhone en appuyant sur l’icône dédiée à gauche. Cette option renforce l’intégration visuelle entre le matériel et le logiciel, offrant une expérience cohérente.

Les icônes teintées d’iOS 26 adoptent la nouvelle interface Liquid Glass avec une translucidité, appliquée à la fois aux icônes et aux widgets de l’écran d’accueil. Pour ceux qui préfèrent plus de contrôle, il est toujours possible de choisir manuellement une couleur de teinte ou d’extraire une nuance directement à partir du fond d’écran.

Apple a annoncé que la version finale d’iOS 26 sera disponible au téléchargement le 15 septembre.