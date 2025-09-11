Après le lancement de la gamme iPhone 17, Apple a discrètement revu son offre pour l’iPhone 16. Le modèle standard n’est désormais disponible qu’en version 128 Go , tandis que les options 256 Go et 512 Go disparaissent du catalogue. L’iPhone 16 Plus conserve une certaine flexibilité avec des capacités de 128 Go et 256 Go, mais la version 512 Go a elle aussi été supprimée. Cette réorganisation permet évidemment d’éviter toute concurrence interne avec les iPhone 17, qui débutent tous à 256 Go de stockage, tout en simplifiant la gestion de la production et des stocks. Apple rationalise donc son catalogue tout en valorisant ses derniers modèles. Malin et un peu retors sur les bords, mais après tout, Apple reste une société commerciale dont l’objectif reste de faire les plus gros profits possibles…

En réduisant les choix sur l’ancienne génération, Apple pousse « subtilement » les clients ayant besoin de plus d’espace vers l’iPhone 16 Plus ou, plus probablement, vers la nouvelle gamme (iPhone 17 et iPhone 17 Air). Pour rappel, les iPhone 17 et iPhone 17 Air seront disponibles en précommande dès le 12 septembre, la commercialisation démarrant le 19 septembre. Et pour vous cher lecteur, ce sera donc l’iPhone 16 128 Go ou l’un des nouveaux modèles d’iPhone 17 (ou.. rien) ?