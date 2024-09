Apple déçoit un peu avec les iPhone 16 et le fait qu’il n’y a pas d’amélioration pour la vitesse avec le port USB-C. En effet, on reste sur de l’USB 2.0, ce qui est plus que discutable en 2024. En effet, il s’agit d’une norme qui a vu le jour en… 2000.

Les iPhone 15 ont été les premiers smartphones d’Apple à proposer un port USB-C à la place du port Lightning. Apple n’avait toutefois pas fait d’amélioration en restant avec une vitesse de transfert de 480 Mb/s, soit la même qu’avec le port Lightning. Pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, c’était de l’USB 3.0 avec une vitesse de 10 Gb/s.

Pour les iPhone 16, rien ne bouge. Les iPhone 16 et 16 Plus ont toujours un port USB-C avec de l’USB 2.0 et donc une vitesse de 480 Mb/s. Et pour les iPhone 16 Pro et Pro Max, c’est toujours de l’USB 3.0 à 10 Gb/s.

Lors de la keynote, Apple a mentionné des vitesses USB 3 plus rapides en parlant de la puce A18 Pro, ce qui impliquait que ce serait plus rapide que l’A17 Pro. Il semble que le fabricant ait plutôt comparé l’A18 Pro à l’A18 dans ce cas, en mettant en évidence une caractéristique déjà présente sur les iPhone 15 Pro.

Il est bon d’ajouter que les transferts à 10 Gb/s ne sont pas possibles avec le câble USB-C fourni par Apple dans la boîte des iPhone 16. En effet, il est nécessaire d’acheter un câble compatible. Un choix possible est le câble Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro d’Apple vendu 79€. C’est intéressant si vous rapatriez sur votre ordinateur beaucoup de photos ou de vidéos qui sont lourdes.

Pour sa part, l’iPad Pro propose un port USB-C et supporte des vitesses de transfert Thunderbolt à 40 Gb/s.