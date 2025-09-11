C’est ce qui s’appelle une promotion : John Ortiz devient membre permanent du casting de la saison 2 de Bad Monkey sur Apple TV+, où il incarnera à nouveau le détective Rogelio Burton. Son rôle, initialement « secondaire », avait été salué par la critique et a même valu à Ortiz une nomination aux Imagen Awards. Dans cette nouvelle saison, son personnage, ami et ancien collègue du protagoniste Yancy (superbement interprété par Vince Vaughn), jouera un rôle central dans l’intrigue. Le showrunner Bill Lawrence, connu pour ses précédents succès comme Ted Lasso et Shrinking, a souligné l’importance de la complicité entre les personnages Burton et Yancy, devenus rapidement des éléments clés de la série.

La série Bad Monkey, adaptée du roman de Carl Hiaasen, mêle comédie noire et enquête policière dans le cadre ensoleillé de Floride. La première saison a été globalement acclamée par la critique, allant jusqu’à obtenir la note de 93 % sur Rotten Tomatoes. Outre Ortiz, le casting de la saison 2 comprend également John Malkovich, qui rejoint la distribution en tant que Spencer, un chef d’une organisation criminelle sud-floridienne. Espérons que la saison 2 saura garder l’humour fin et la qualité d’intrigue de la première saison…