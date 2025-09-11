Apple TV+ vient d’annoncer qu’il y aura bel et bien une saison 4 pour sa série de science-fiction Foundation. Nous avons même le droit à une information supplémentaire : le tournage débutera en 2026.

Une saison 4 pour Foundation

Dans la troisième saison, la Fondation s’est considérablement développée depuis ses modestes débuts, tandis que l’empire de la dynastie Cleon s’est affaibli. Alors que ces deux puissances galactiques forgent une alliance fragile, une menace pèse sur toute la galaxie sous la forme redoutable d’un seigneur de guerre connu sous le nom de « La Mule » qui ambitionne de régner sur l’univers en utilisant la force physique et militaire, ainsi que le contrôle mental. Personne ne sait qui va gagner, qui va perdre, qui va vivre et qui va mourir alors que Hari Seldon, Gaal Dornick, les Cleon et Demerzel jouent une partie d’échecs intergalactique potentiellement mortelle.

Dans le dernier épisode de la saison 3 diffusé de cette semaine, Gaal et la Seconde Fondation s’envolent vers le Mule alors que l’héritage de l’Empereur subit un coup catastrophique.

Il n’y a pas encore une date de sortie pour la saison 4 de Foundation sur Apple TV+.

Ian Goldberg et David Kob, co-showrunners et producteurs exécutifs de la série, déclarent :

Il n’existe aucune série comparable à Foundation et nous nous sentons chanceux et honorés de pouvoir poursuivre l’aventure en tant que co-showrunners pour la quatrième saison. Nous sommes impatients de poursuivre cette épopée riche en émotions qui a marqué les trois premières saisons de la série et de travailler aux côtés de certains des partenaires créatifs les plus talentueux et passionnés du secteur.

De son côté, Matt Cherniss, responsable de la programmation chez Apple TV+, indique :