Bonne nouvelle pour les fans de séries médicales à la sauce européenne : KRANK Berlin, la production germano-américaine de Apple TV+, revient officiellement pour une deuxième saison. Focus sur une série qui a su mêler intensité dramatique, réalisme médical et succès critique.

Retour confirmé pour le drame médical allemand

Apple TV+, en coproduction avec la chaîne allemande ZDF, vient d’annoncer le renouvellement de la série KRANK Berlin (Berlin ER en version originale) pour une deuxième saison de huit épisodes. La première saison, tournée en allemand mais disponible en anglais et en français, a connu un véritable succès critique. La série a aussi obtenu six nominations aux German Television Awards, dont celles de la meilleure série dramatique, de la meilleure actrice (Haley Louise Jones), du meilleur acteur (Slavko Popadić) et de la meilleure réalisation (Alex Schaad et Fabian Möhrke).

KRANK Berlin s’est finalement distinguée en remportant deux trophées prestigieux : celui de la Meilleure série dramatique et celui de la Meilleure photographie.

Entre acclamations internationales et débats narratifs

Créée par Viktor Jakovleski, KRANK Berlin s’est aussi imposée comme l’un des drames médicaux les plus salués par les médias spécialisés, qualifié tantôt de « palpitant », « exaltant » et « captivant » par la critique internationale. L’accueil public est lui aussi globalement très positif (note moyenne de 3,5/5 sur Allociné).

La date de diffusion de cette seconde saison n’a pas encore été communiquée, mais son tournage devrait débuter prochainement. Les fans peuvent donc se préparer à replonger dans l’univers sombre et réaliste des urgences berlinoises.