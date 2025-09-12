Lors de l’annonce de l’Apple Watch Series 11 à la keynote, Apple a vanté une autonomie de 24 heures, une amélioration notable par rapport aux 18 heures revendiquées pour l’Apple Watch Series 10 et les modèles précédents. Cependant, une analyse des données de test d’Apple révèle que cette augmentation est largement attribuable à un changement de méthodologie plutôt qu’à une avancée matérielle majeure.

Une méthodologie de test différente

Selon la documentation officielle d’Apple, le test de l’Apple Watch Series 11 pour atteindre les 24 heures inclut 300 consultations de l’heure, 90 notifications, 15 minutes d’utilisation d’applications, une séance d’entraînement de 60 minutes avec lecture musicale et, pour la première fois, six heures de suivi du sommeil.

En comparaison, le test de l’Apple Watch Series 10, qui a 18 heures d’autonomie, utilise les mêmes paramètres mais omet le suivi du sommeil. Ce dernier, généralement peu énergivore, permet déjà aux anciens modèles d’être portés toute la nuit sans vider complètement la batterie. Des utilisateurs notent que les Apple Watch dépassent souvent les 18 heures en usage réel, y compris avec le suivi du sommeil, suggérant que l’ajout de cette activité dans le test explique en grande partie l’augmentation annoncée de six heures.

Apple fournit également des estimations pour le mode d’économie d’énergie. L’Apple Watch Series 11 est évaluée à 38 heures, contre 36 heures pour l’Apple Watch Series 10. Cependant, les tests diffèrent : celui de l’Apple Watch Series 11 inclut 530 consultations de l’heure, 160 notifications, 26 minutes d’utilisation d’applications, une séance de 60 minutes et six heures de suivi du sommeil, tandis que celui de l’Apple Watch Series 10 comprend 600 consultations, 180 notifications et 30 minutes d’utilisation d’applications.

Ces hypothèses d’activité réduites pour l’Apple Watch Series 11 compliquent la comparaison, mais les données suggèrent une amélioration d’environ 8 % seulement, loin du bond de 33 % que pourrait laisser supposer le passage de 18 à 24 heures.

Une légère augmentation de la capacité de la batterie

Les documents de sécurité d’Apple révèlent que les batteries de l’Apple Watch Series 11 ont une capacité variant de 1,245 à 1,403 Wh selon la taille du boîtier, contre 1,118 à 1,266 Wh pour l’Apple Watch Series 10, soit une augmentation de 7 à 10 %. Cette amélioration matérielle, bien que réelle, reste modeste et ne justifie pas pleinement la hausse revendiquée de l’autonomie.

La revendication des 24 heures d’autonomie de l’Apple Watch Series 11 semble ainsi reposer davantage sur une méthodologie de test actualisée, intégrant le suivi du sommeil, que sur une évolution technologique. Si les utilisateurs peuvent effectivement bénéficier d’une légère amélioration grâce aux batteries plus grandes, l’écart réel avec l’Apple Watch Series 10 est moins spectaculaire qu’annoncé.