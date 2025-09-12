NFL Retro Bowl ’26 (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) va plonger les (nombreux) fans de football américain dans l’univers de la NFL, avec toujours ce style rétro-pixel-art aussi mignon que nostalgique. Le jeu propose plus de 2 000 joueurs officiels de la NFL et de la NFLPA, permettant ainsi de composer son équipe, gérer son effectif, affronter les franchises de l’AFC et de la NFC et bien sûr participer au Super Bowl (si son équipe franchit les étapes jusque là). Nouveauté de cette édition, le Leaderbord du championnat Retro Bowl offre la possibilité de rejouer chaque semaine les matchs réels de sa franchise favorite, et ainsi de pouvoir grimper dans le classement. Une idée tellement géniale qu’on se demande pourquoi elle n’a pas été intégrée avant.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Cette mise à jour saisonnière remplit parfaitement son office : les animations sont toujours à croquer, et mine de rien il faudra user de tactique pour parvenir à se débarrasser des équipes les plus retorses (la NFL est en effet un sport où la tactique joue un rôle majeur). NFL Retro Bowl ’26 est disponible au téléchargement pour les abonnés au service Apple Arcade.