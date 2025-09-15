Il y a près de 40 ans, le 12 septembre 1985 exactement, Steve Jobs présentait officiellement au monde sa nouvelle entreprise, NeXT, une startup ambitieuse dont l’objectif était alors de construire des ordinateurs puissants pour le secteur de l’enseignement supérieur. Sans locaux fixes et avec peu de moyens, Jobs rassemble une équipe de talents—ingénieurs, designers, marketeurs—et lance le projet depuis son domicile. Rapidement, Apple tente de bloquer cette initiative, accusant NeXT de recruter des employés stratégiques et d’utiliser des informations confidentielles. Une bataille judiciaire débute, mais NeXT obtient finalement le droit d’exister, avec la promesse de ne pas concurrencer directement Apple sur le marché des ordinateurs personnels.

La révolution technologique de NeXTSTEP et ses retombées chez Apple

Dans les années qui suivent, NeXT conçoit NeXTSTEP, un système d’exploitation élégant basé sur Unix, combinant interface graphique moderne, développement objet et outils novateurs. Ce logiciel, d’abord conçu pour des stations de travail spécifiques, est porté ultérieurement sur différentes plateformes, renforçant sa valeur technique. En 1997, Apple (alors dans les grandes difficultés financières) acquiert NeXT pour environ 430 millions de dollars, en obtenant au passage non seulement l’OS (NeXTSTEP) mais aussi le retour de Steve Jobs. NeXTSTEP servira alors de socle à Mac OS X, transformant profondément les fondations logicielles d’Apple. L’interface, les frameworks objet, et même certains choix d’ergonomie actuels trouvent directement leurs racines dans le système du NeXT.

Le legs durable d’une compagnie éphémère

Malgré son importance dans le parcours d’Apple au virage des années 2000, NeXT n’aura jamais atteint le succès commercial —la Cube de NeXT s’est vendu bien en dessous des objectifs fixés par Jobs —mais les innovations techniques et logicielles de la mythique startup persistent à travers le Mac. L’architecture objet, la vision du système comme plateforme globale, et l’environnement OPENSTEP ont pavé la voie aux systèmes modernes d’Apple, y compris macOS, iOS et leur écosystème applicatif. Ce qui semblait être un pari risqué est devenu une pierre angulaire du succès technologique d’Apple, bien après que NeXT ne fasse plus partie du paysage de l’informatique.