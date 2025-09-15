Quelques heures après la sortie d’iOS 26 sur iPhone, Apple annonce que la mise à jour bouche 27 failles de sécurité. Cela s’ajoute aux autres nouveautés, dont la nouvelle interface Liquid Glass.

De nombreuses failles de sécurité corrigées par Apple

Apple fait savoir que les 27 failles de sécurité bouchées sur iOS 26 concernent les éléments suivants :

Apple Neural Engine

AppleMobileFileIntegrity

Audio

Bluetooth

Call History

CoreAudio

CoreMedia

IOHIDFamily

IOKit

Kernel (noyau)

LaunchServices

MobileStorageMounter

Notes

Safari

Sandbox

Raccourcis

Siri

Vérification orthographique

SQLite

Système

Saisie de texte

WebKit

Il est donc fortement conseiller de mettre à jour vers iOS 26 pour avoir une meilleure sécurité sur son iPhone ou iPad, en plus d’avoir les nouveautés. Il suffit de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

En ce qui concerne iOS 18.7, Apple dit avoir bouché 12 vulnérabilités. Pour iOS 16.7.12 et iOS 15.8.5, cela concerne une seule faille (CVE-2025-43300), mais elle est importante. Apple indique que des hackers l’ont déjà exploitée. Cela concerne ImageIO. Le traitement d’un fichier image malveillant peut entraîner une corruption de la mémoire. Un problème d’écriture hors limites a été résolu grâce à une amélioration de la vérification des limites.

Du côté du Mac, macOS Tahoe fait fort en bouchant pas moins de 76 failles de sécurité. La liste complète est à retrouver sur cette page. Pour ce qui est de macOS Sequoia 15.7, Apple a bouché 34 vulnérabilités. Et pour macOS Sonoma 14.8, ce sont 38 failles.

On peut aussi parler de tvOS 26 qui bouche 17 failles de sécurité. watchOS 26 en bouche 19, tandis que visionOS 26 en corrige 18.