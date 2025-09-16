Apple vient d’annoncer le déploiement de son service Roadside Assistance via Satellite en Australie, offrant ainsi aux conducteurs un soutien précieux lorsque ces derniers tombent en panne dans des zones dépourvues de Wi-Fi ou de couverture cellulaire. Déjà disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni, cette fonctionnalité élargit désormais sa portée à un nouveau continent, ce qui devrait encore renforcer l’attrait des iPhone 14 et modèles ultérieurs équipés de capacités satellites.

Une intégration poussée avec les partenaires locaux

En Australie, le service repose sur des partenariats avec plusieurs acteurs de référence, dont NRMA, RACV, RACQ, RAA, RAC, RACT et AANT. Grâce à cette intégration, les automobilistes peuvent envoyer une demande d’assistance directement via leur iPhone, à condition bien sûr de disposer d’iOS 18.4 ou d’une version ultérieure. Apple précise que l’accès au satellite reste gratuit, mais que les frais d’intervention seront facturés par le prestataire qui se déplace.

Un atout pour les voyageurs internationaux

Le service est accessible aussi bien aux résidents australiens qu’aux voyageurs étrangers équipés d’un iPhone compatible. Apple confirme par ailleurs travailler à une expansion progressive vers d’autres régions du monde. Au delà de ses capacités photo/vidéo et de sa puissance de calcul l’iPhone devient donc un outil de plus en plus incontournable pour les cas d’urgence, à l’instar de l’Apple Watch.