Les nouveaux AirPods Pro 3 d’Apple arrivent avec leur lot d’améliorations, les rendant particulièrement attractifs par rapport aux générations précédentes. Cependant, l’une de ces nouveautés ne tiendra toutes ses promesses que si vous associez les écouteurs à l’un des iPhone 17.

La puce U2 au service de la localisation précise

Le boîtier de charge des AirPods Pro 3 intègre désormais une puce U2. Il s’agit de la puce Ultra Wideband de seconde génération d’Apple qui active la fonction Localisation précise. Grâce à elle, vous pouvez retrouver votre boîtier via l’application Localiser sur de plus longues distances en cas de perte. Pour faciliter encore plus la recherche, le boîtier des AirPods Pro 3 est équipé d’un haut-parleur intégré, vous permettant de lui faire émettre un son.

Cette puce U2, qui a fait ses débuts avec l’iPhone 15 et l’Apple Watch Ultra 2, est ici dans une version plus avancée. En effet, Apple annonce qu’elle offre une portée de localisation allant jusqu’à 60 mètres. C’est trois fois plus que la portée de la puce U1 de première génération qui équipe le boîtier des AirPods Pro 2 ou les AirTags.

Une exclusivité aux iPhone 17

Toutefois, un détail important, dissimulé dans les notes de bas de page d’Apple, vient nuancer la nouveauté. La promesse d’une augmentation de 1,5 fois de la distance pour la fonction Localisation précise ne s’applique que lorsque les AirPods Pro 3 sont couplés avec un iPhone 17. La firme de Cupertino n’explique pas pourquoi cette amélioration n’est pas disponible sur d’autres appareils pourtant équipés de la même puce U2, comme l’iPhone 15.

Il est important de noter que la technologie Ultra Wideband n’est pas prise en charge universellement à travers le monde. Par conséquent, la fonction Localisation précise ne fonctionnera pas dans certains pays.

Apple propose depuis quelques jours les précommandes pour les AirPods Pro 3. Les écouteurs sans fil peuvent également être commandés chez Amazon, la Fnac, Darty et Boulanger pour 249 euros. Les premières livraisons auront lieu le 19 septembre, le même jour que pour les iPhone 17 et iPhone Air.