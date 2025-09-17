La saison 4 de The Morning Show (déjà !) vient de démarrer sur Apple TV+, avec comme gros bonus au casting l’actrice française Marion Cotillard (Inception, Annette) ainsi que le grand Jeremy Irons (Fatale, Margin Calls). Le pitch : « La quatrième saison de « The Morning Show » commence au printemps 2024, près de deux ans après les événements de la saison 3. Alors que la fusion entre UBA et NBN est désormais actée, la rédaction doit faire face à de nouvelles responsabilités, à des intentions cachées et à la nature insaisissable de la vérité dans une Amérique de plus en plus divisée. Dans un monde où pullulent les deepfakes, les théories du complot et le lobbying, à qui peut-on encore faire confiance ? Et comment savoir ce qui est vraiment réel ? Aux côtés de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, cette quatrième saison réunit également Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook, ainsi que Jon Hamm. »

Dans cette saison 4, Marion Cotillard incarne Céline Dumont, la présidente du conseil d’administration de la nouvelle société UBN créée après la fusion des chaînes de télévision américaines UBA et NBN. Le premier épisode de The Morning Show Saison 4 est immédiatement disponible dans Apple TV+.