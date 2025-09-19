Le réparateur iFixit a procédé au démontage de la batterie MagSafe destinée à l’iPhone Air, un accessoire qui est uniquement compatible avec ce smartphone. Lors de cette opération, l’équipe a mis en lumière une découverte surprenante concernant la composition interne de la batterie.

Une batterie identique à celle de l’iPhone Air

En démontant le boîtier, iFixit a constaté une forme atypique de la batterie intégrée, au point de soupçonner qu’Apple réutilise le même composant aussi bien dans l’iPhone Air que dans sa batterie MagSafe. Après avoir comparé la batterie de l’accessoire avec celle présentée par Apple lors du lancement du smartphone, la conclusion semble évidente : il s’agirait du même modèle, ou à tout le moins d’une version très proche.

Avec une capacité de 12,26 Wh et une épaisseur mesurée à 2,72 mm, la batterie s’adapte parfaitement au design ultrafin de l’iPhone Air, qui affiche seulement 5,6 mm d’épaisseur.

Malgré cette similarité, la batterie MagSafe permet uniquement de recharger l’iPhone Air jusqu’à 65 %. Ce résultat s’explique par les pertes d’énergie inévitables lors du transfert sans fil, justifiant que la capacité ne soit pas exploitée pleinement.

iFixit observe également que le bloc MagSafe, plus épais que l’iPhone Air lui-même, atteint une taille qui représenterait le minimum nécessaire pour que l’accessoire conserve son efficacité. À l’intérieur, la batterie est protégée par une coque en plastique, mais elle ne bénéficie pas de l’armature en titane présente dans le téléphone, un choix probablement fait pour des raisons de coût et de conception.

La batterie MagSafe pour iPhone est vendue pour 115 euros chez Apple.