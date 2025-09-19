L’ineffable Eugene Levy poursuit ses pérégrinations à travers le monde avec toujours cet air de touriste à la fois dépassé et en même temps totalement ouvert à toutes les propositions. La saison 3 en huit épisodes suit Eugene Leby « en Autriche, au Canada, en Angleterre, en Inde, en Irlande, au Mexique, en Corée du Sud et aux États-Unis, chaque étape offrant une nouvelle occasion d’élargir sa perspective — et de mettre sa détermination à l’épreuve. Parmi les invités et guides locaux qui l’accompagnent cette année figurent notamment Eric Nam, chanteur, auteur-compositeur et acteur américano-coréen en Corée du Sud, ainsi que Jofra Archer, lanceur rapide de l’équipe de cricket d’Angleterre, aux côtés de nombreux autres intervenants rencontrés tout au long du voyage ». Le premier épisode emmène notre globe-trotter à Oaxaca au Mexique pour une « parade légendaire, avant de goûter au mezcal, à la lucha libre, et aux côtés plus spirituels de cette fête nationale ». Dans le second épisode, Eugene s’essaie à la valse et à la direction d’orchestre… à Vienne évidemment !

Le troisième épisode, qui sera diffusé le 26 septembre prochain, verra Eugene poser ses valises en Louisiane, entre soirée écrevisses et balade dans le Bayou. Les deux premiers épisodes de cette excellente série documentaire sont immédiatement disponibles sur Apple TV+.