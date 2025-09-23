Apple travaillerait à l’intégration d’une nouvelle génération d’écrans OLED ultra-fins sur ses futurs appareils. Si l’on en croit plusieurs sources proches de la supply chain, la firme de Cupertino pourrait adopter la technologie Color filter on Encapsulation (CoE), déjà développée par Samsung, qui permettrait de réduire encore l’épaisseur des dalles tout en augmentant leur luminosité. Ces nouveaux écrans concerneraient à la fois le casque Apple Vision Air et un modèle de smartphone spécifiquement conçu pour le 20e anniversaire de l’iPhone.

La technologie CoE, une étape clé

Contrairement aux écrans OLED classiques qui reposent sur des diodes blanches recouvertes de filtres RVB, la méthode CoE fusionne la couche émissive et le filtre colorimétrique en une seule plaque de verre. Le résultat est un affichage plus lumineux, une consommation énergétique réduite et un design nettement plus fin. « Apple prévoit d’appliquer le CoE à ses smartphones en 2027 pour célébrer les 20 ans de l’iPhone », confie un acteur du secteur, rappelant que Samsung souhaite lancer la technologie sur ses propres modèles avant de la fournir à Apple.

Un iPhone anniversaire au design radical

Depuis le départ de Jony Ive, Apple poursuit son rêve d’un iPhone pensé comme un « bloc de verre », épuré et sans bords. Après l’iPhone X et son écran bord à bord, l’échéance de 2027 pourrait concrétiser cet objectif avec un modèle sans aucunes bordures visibles. Les rumeurs évoquent un iPhone 19 Pro ou une édition spéciale marquant les deux décennies d’existence du produit phare d’Apple. La date semble certes encore lointaine pour cet « iPhone des 20 ans de l’iPhone », mais l’arrivée d’une telle technologie pourrait redéfinir certains standards de l’industrie en matière d’écran.