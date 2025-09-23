La mise à jour 5.0 de l’application Apple Music sur Android est disponible et propose des fonctionnalités que l’on retrouve déjà sur iPhone avec iOS 26. Cela fait suite à une bêta disponible il y a quelques semaines et à la sortie d’iOS 26 il y a une semaine.

Images 9to5Google

Les nouveautés d’Apple Music d’iOS 26… sur Android

L’ajout de l’épinglage améliore la navigation dans l’application. Les utilisateurs peuvent désormais épingler leurs contenus favoris (morceaux, albums, playlists ou artistes) directement dans l’onglet Bibliothèque. Cette fonction s’active via un nouveau bouton présent dans les menus déroulants de l’application.

L’affichage en grille facilite l’accès visuel aux contenus épinglés. Un appui prolongé permet de personnaliser l’action associée à chaque élément : lecture directe, mode aléatoire ou accès à l’album complet. Par ailleurs, il y a la synchronisation entre tous les appareils Apple afin de retrouver la même chose sur iPhone, iPad et Mac.

La fonction inclut également un téléchargement automatique des éléments épinglés, bien que cette option puisse être désactivée selon les préférences de stockage.

De plus, la traduction et la prononciation des paroles marquent une avancée pour l’usage multilingue. Apple dit s’appuyer sur l’apprentissage automatique combiné à l’expertise de linguistes pour préserver les nuances culturelles. Cette approche garantit que « l’émotion, le contexte culturel et l’intention lyrique sont entièrement préservés », selon les dires du service de streaming.

Il est possible d’ajuster l’affichage des paroles traduites via les paramètres d’affichage.

Pas d’AutoMix ni d’interface Liquid Glass

L’expérience Replay s’améliore avec l’intégration de statistiques mensuelles et annuelles directement dans l’application au lieu de passer par le Web. Cependant, la fonction AutoMix reste absente de cette version. Cette technologie d’intelligence artificielle analyse les caractéristiques audio pour créer des transitions entre morceaux, comme pourrait le faire un DJ.

Aussi, le design conserve sa structure familière à cinq onglets et son mini-lecteur. Bien que l’interface Liquid Glass d’iOS 26 ne soit pas présentes, certains éléments évoluent subtilement. Les boutons de lecture aléatoire, répétition et lecture automatique adoptent une forme de pilule, remplaçant les rectangles arrondis précédents.

La mise à jour 5.0 pour l’application Apple Music sur Android est disponible maintenant via le Play Store.