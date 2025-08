Apple Music a le droit à une nouvelle bêta avec la version 5.0 pour son application Android et celle-ci vient ajouter des fonctionnalités déjà disponibles avec iOS 26. Mais il n’y a pas tout.

Images 9to5Google

Apple Music sur Android se rapproche d’iOS 26

Tout d’abord, il est bon de noter que les éléments de la nouvelle interface Liquid Glass d’iOS 26 ne sont pas disponibles avec la bêta d’Apple Music sur Android. Il serait intéressant qu’Apple les propose afin d’avoir une parité. Peut-être que cela viendra à l’avenir avec une autre version.

Malgré tout, il y a quelques petites retouches visuelles. Apple a remplacé les boutons rectangulaires arrondis par des boutons en forme de pilule dans toute l’application. Par exemple, les boutons « Lecture aléatoire », « Répéter » et « Lecture automatique » en haut de la file d’attente ont été changés. Les boutons « Lecture » et « Lecture aléatoire » dans les albums ont également subi le même traitement. Les widgets de l’écran d’accueil n’ont pas été modifiés en revanche.

Une autre nouveauté permet d’épingler de la musique au niveau de votre bibliothèque. Vous pouvez ainsi placer vos morceaux les plus écoutés en haut de votre bibliothèque pour y accéder plus facilement. De plus, les options pour épingler un morceau, un album, une playlist ou un artiste sont accessibles dans divers menus déroulants de l’application. Les options se synchronisent avec vos appareils Apple.

Pour le reste, la bêta propose la traduction et la prononciation des paroles de chansons, ainsi que le service Replay qui permet de voir vos morceaux les plus écoutés. À l’instar d’iOS 26, c’est maintenant intégré dans l’application au lieu de passer par le navigateur Internet.

Si vous avez un smartphone Android et souhaitez tester la bêta d’Apple Music, rendez-vous sur cette page.