Le démontage de l’iPhone 17 Pro par iFixit dévoile une conception interne entièrement repensée. Si le nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur améliore grandement la gestion de la chaleur, la réparabilité de l’appareil subit un léger recul.

Une chambre à vapeur pour maîtriser la chaleur

Comme à chaque sortie majeure, iFixit a entièrement démonté l’iPhone 17 Pro. L’objectif est d’examiner en détail ses composants internes. Cette procédure permet de vérifier les promesses d’Apple et d’évaluer la facilité de réparation de l’appareil.

Le principal élément de ce démontage est l’intégration d’un système de refroidissement par chambre à vapeur. Ce dernier est conçu pour transférer la chaleur générée par la puce A19 Pro vers le cadre unibody en aluminium. Le principe est le suivant : l’eau contenue dans la chambre à vapeur près de la puce se vaporise, puis la vapeur se déplace, se refroidit et se condense avant de revenir à son point de départ via une structure en treillis.

Par ailleurs, un test avec une caméra thermique a démontré l’efficacité de cette technologie. L’iPhone 17 Pro Max maintient une température de 34,8 degrés sans subir de bridage de ses performances. En comparaison, son prédécesseur, à savoir l’iPhone 16 Pro Max, atteignait 37,8 degrés et voyait ses performances diminuer.

Durabilité et réparabilité, un bilan contrasté

Cependant, les choix de conception d’Apple ont des conséquences notables sur la durabilité et la réparation. D’abord, un test de rayure montre que le bloc photo (ou « plateau » comme Apple dit) est particulièrement vulnérable. Selon le professeur en ingénierie mécanique David Niebuhr, ce phénomène s’appelle l’écaillage. La finition anodisée adhère mal aux bords vifs du plateau, ce qui provoque son usure au contact d’objets durs.

Ensuite, la réparabilité de l’appareil marque un pas en arrière. Apple a abandonné le design à double accès qui permettait des réparations par l’avant ou l’arrière sur l’iPhone 16 Pro. Désormais, le remplacement de la batterie, d’un capteur photo ou du port USB-C (une opération fastidieuse nécessitant de retirer 22 vis) impose de démonter l’écran. Seuls le verre arrière et le module de charge sans fil restent accessibles par le dos.

Malgré ces contraintes, iFixit note des points positifs comme le remplacement de la batterie facilité par des vis et l’absence d’adhésif. En définitive, l’iPhone 17 Pro obtient un score de réparation de 7 sur 10, similaire à celui de l’iPhone Air. iFixit salue la mise à disposition de manuels de réparation par Apple, et ce dès le premier jour.