iFixit a procédé à son démontage de l’iPhone Air, révélant des choix d’ingénierie astucieux et une réparabilité meilleure que prévu. L’analyse met en lumière la première refonte majeure de la gamme depuis plusieurs années.

Une conception interne au service de la finesse

Pour loger tous les composants dans un châssis de 5,6 mm, Apple a imaginé un bloc photo spécifique qu’Apple nomme « plateau ». En effet, la carte mère de l’iPhone Air se trouve partiellement à l’intérieur du bloc photo, ce qui libère de l’espace pour une grande batterie protégée par un boîtier métallique. De plus, cette position protège la carte mère des contraintes de flexion si l’appareil venait à se plier. Pour le port USB-C, Apple a utilisé l’impression 3D afin de l’intégrer au châssis. iFixit confirme qu’il s’agit d’un alliage de titane imprimé en 3D qui, bien que moins résistant aux rayures que le cadre, est robuste. Ce port est collé mais reste modulaire et peut être retiré si nécessaire.

Malgré sa finesse, l’iPhone Air se révèle plus facile à réparer qu’on pourrait le penser. Le châssis fin empêche l’empilement des composants et les garde accessibles. Apple utilise un écran et une vitre arrière qui sont attachés, plus simples à retirer. Pour la batterie, la firme emploie un adhésif qui se ramollit avec un courant électrique à basse tension, une technique inaugurée avec l’iPhone 16.

Au final, iFixit attribue à l’iPhone Air un score de réparabilité de 7 sur 10. Ce bon score s’explique par l’accès facilité à la batterie et à l’écran, ainsi que par les efforts d’Apple pour fournir des pièces de rechange et réduire les verrous logiciels. Fait intéressant, iFixit confirme que la batterie MagSafe conçue pour l’iPhone Air utilise la même batterie de 12,26 Wh que le téléphone lui-même, au point qu’elles sont interchangeables.

Des puces maison et des interrogations sur la robustesse

La carte mère de l’iPhone Air intègre plusieurs puces conçues par Apple : le modem C1X pour la 5G, la puce réseau N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread) et le processeur A19 Pro. C’est le premier iPhone à embarquer autant de puces maison. Alors que les autres iPhone 17 partagent l’A19 et la N1, seul l’iPhone Air bénéficie du modem C1X à la place d’une puce Qualcomm.

Cependant, iFixit soulève une question sur la durabilité. En testant la flexion du châssis vide, l’équipe a constaté qu’il se pliait facilement à cause de points faibles créés par des ouvertures en plastique pour les antennes. Quant à savoir si cela posera problème aux utilisateurs, iFixit déclare que seul l’avenir nous le dira.