Apple a dévoilé un changement pour l’iPhone Air : un port USB-C en titane fabriqué par impression 3D. Cette avancée, également appliquée aux boîtiers des Apple Watch Ultra 3 et des modèles haut de gamme de l’Apple Watch Series 11, marque une étape dans l’optimisation du design et de la durabilité.

Un port USB-C plus fin

Apple souligne trois avantages de ce port USB-C en titane imprimé en 3D par rapport à un port forgé traditionnellement : il est plus fin, plus résistant et utilise 33 % de matière en moins, ce qui le rend plus respectueux de l’environnement. Cette technique, connue sous le nom de fabrication additive métallique, consiste à créer des objets couche par couche à partir de poudre de métal. Ce procédé permet une précision accrue tout en réduisant les déchets.

Cependant, malgré ce changement, le port USB-C de l’iPhone Air reste limité aux vitesses USB 2, soit 480 Mb/s pour les transferts de données par câble, un standard dépassé par rapport aux capacités modernes. Apple précise que la finesse accrue concerne les composants internes du port, ce qui ne devrait pas avoir un impact sur la compatibilité avec les câbles de charge ou les périphériques.

Pareil sur les Apple Watch, mais pas les iPhone 17

La fabrication par impression 3D ne se limite pas à l’iPhone Air. Apple a révélé que les boîtiers en titane des Apple Watch Ultra 3 et des versions haut de gamme de l’Apple Watch Series 11 utilisent également ce procédé, réduisant de moitié la quantité de matière première par rapport aux générations précédentes. Cette approche renforce l’engagement d’Apple envers des pratiques de production plus durables.

En revanche, aucune mention n’a été faite de l’utilisation de cette technique pour les iPhone 17, 17 Pro ou 17 Pro Max, qui semblent conserver des ports USB-C standards similaires à ceux des modèles précédents.

Pour rappel, les précommandes des iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max débuteront demain. La commercialisation se fera le 19 septembre.