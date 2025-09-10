L’iPhone Air et l’iPhone 17 ont une limitation : leur port USB-C se contente de l’USB 2.0. Cela a un impact sur la vitesse de transfert des fichiers, surtout en comparaison avec les iPhone 17 Pro et Pro Max qui gèrent l’USB 3.0.

Encore et toujours l’USB 2.0 sur le port USB-C…

Cela fait quelques années maintenant que les iPhone non-Pro se limitent à de l’USB 2.0. C’était déjà le cas à l’époque du port Lightning et cela a continué après le passage à l’USB-C. Et voilà maintenant qu’Apple a décidé de ne rien changer cette année pour ce qui concerne l’iPhone Air et l’iPhone 17.

Avec l’USB 2.0, les utilisateurs doivent se contenter d’une vitesse de transfert à 480 Mb/s en mode filaire. Avec l’USB 3.0, on passe à 10 Gb/s. Autant dire que la différence est plus que notable. Cela va surtout se ressentir si vous devez transférer de très larges fichiers. On peut notamment penser à des vidéos que vous rapatriez sur votre PC ou Mac pour faire de la place sur votre iPhone.

Bien sûr, le choix de rester en USB 2.0 (une norme qui a vu le jour en… 2000) est fort dommage étant donné le prix des smartphones d’Apple. Cette année, ça l’est tout particulièrement sur l’iPhone Air. Ce modèle dispose de la puce A19 Pro, à l’instar des iPhone 17 Pro et Pro Max. On aurait pu penser qu’Apple fasse le nécessaire pour proposer la même expérience. Mais non, ce n’est pas le cas.

Les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max seront disponibles en précommandes le 12 septembre, avec une commercialisation le 19.