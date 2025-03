L’iPhone 17 Air aurait pu être le tout premier smartphone d’Apple sans port USB-C, avec la recharge et la synchronisation des données qui se font uniquement sans fil. Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a abandonné l’idée à cause de la régulation dans l’Union européenne.

Le tout premier iPhone a embarqué un port 30 broches. Ce fut la même chose pour ses successeurs jusqu’à l’iPhone 5 qui a proposé un port Lightning. Il a fallu attendre l’iPhone 15 pour avoir un autre changement, à savoir un port USB-C à la place du port Lightning.

Avec l’iPhone 17 Air, qui sera son smartphone le plus fin, Apple voulait proposer un téléphone complètement sans fil, en retirant le port USB-C. Certains utilisateurs ne seraient pas forcément dépaysés, étant donné que la charge sans fil existe déjà et qu’il est possible de synchroniser son iPhone avec un PC ou un Mac sans passer par un câble. D’ailleurs, d’autres produits sont exclusivement sans fil depuis le départ, comme l’Apple Watch.

Mais dans le cas de l’iPhone 17 Air, Apple a abandonné l’idée. « Il y avait des craintes que le retrait de l’USB-C dérange les autorités de régulation de l’Union européenne, qui ont exigé que l’iPhone passe à l’USB-C et qui examinent minutieusement les pratiques commerciales de l’entreprise », indique Gurman.

Un autre argument avancé est le fait qu’Apple se doute qu’un tel changement impliquerait des critiques d’utilisateurs préférant la recharge filaire. Malgré tout, Apple réfléchit à comment proposer un iPhone sans port USB-C, mais ce sera pour plus tard. Tout dépendra du succès de l’iPhone 17 Air.

Si Apple garde son calendrier habituel, les différents iPhone 17 seront annoncés au mois de septembre.