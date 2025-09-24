Apple a confirmé que les passeports américains pourront bientôt être intégrés à l’application Apple Cartes (Wallet). Cette évolution attendue est une nouvelle étape dans la stratégie de Cupertino de transformer l’iPhone en une véritable portefeuille numérique. Après avoir introduit les permis de conduire dans certains États comme l’Arizona et la Géorgie (et plus généralement dans nombre de pays), la firme de Cupertino prépare désormais le terrain pour une adoption des passeports dématérialisés sur le territoire américain.

Une fonctionnalité attendue depuis des années

Pour rappel, depuis plus de sept ans, Apple dépose des brevets et développe les technologies nécessaires pour authentifier de manière sécurisée les documents officiels. L’intégration des passeports s’appuiera sur la biométrie de l’iPhone, avec Face ID ou Touch ID servant de clé d’accès. Une mention discrète sur la page des nouveautés d’iOS 26 indique désormais que l’arrivée des « Digital ID » avec passeports américains est prévue « plus tard cette année », ce qui laisse penser qu’une mise en service est désormais imminente.

Vers une adoption généralisée

Cependant, et alors même que les versions bêta d’iOS 26 circulent déjà auprès des développeurs, la fonction n’est pas encore activée. Une fois déployée, cette intégration devrait faciliter les contrôles aux aéroports et simplifier les démarches administratives tout en garantissant un certain niveau de sécurité grâce à l’écosystème Apple.