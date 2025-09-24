En pleine restructuration, Intel a engagé des pourparlers avec Apple en vue d’un potentiel investissement, selon Bloomberg. Cette démarche s’inscrit dans une vaste campagne de financement visant à redresser l’entreprise qui bénéficie déjà du soutien du gouvernement américain et d’autres géants de la tech.

Intel veut un investissement d’Apple

Autrefois leader incontesté sur le marché des semi-conducteurs, Intel fait face à des défis considérables. L’entreprise a perdu son avance technologique et a cédé des parts de marché à des concurrents directs comme AMD. De plus, elle a eu du mal à tirer parti de l’explosion des ventes d’équipements pour l’intelligence artificielle, un domaine où Nvidia excelle avec ses GPU. Les ventes et la capitalisation boursière d’Intel ne représentent aujourd’hui qu’une fraction de celles de Nvidia.

Pour faire face à cette situation financière difficile, la société a procédé à des licenciements et a reporté des projets d’expansion d’usines. Cependant, les investisseurs ont retrouvé un certain optimisme depuis l’intervention du gouvernement américain en août. Le titre de l’entreprise a en effet progressé de plus de 50 % depuis le début de ce mois.

La tentative de discussion avec Apple n’est pas un acte isolé. Sous la direction de son patron Lip-Bu Tan, Intel mène une stratégie active pour attirer des partenaires et des investisseurs. Le mois dernier, SoftBank a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars. Plus récemment, Nvidia a investi 5 milliards de dollars dans le but de collaborer avec Intel sur des puces pour ordinateurs et data centers.

Cette initiative de redressement est fortement appuyée par le gouvernement américain. Dans le cadre d’un accord négocié par l’administration Trump en août, les États-Unis ont acquis une participation d’environ 10 % dans l’entreprise. Intel est considéré comme un acteur essentiel des efforts visant à relancer la production nationale de semi-conducteurs, une priorité pour la Maison Blanche.

Un accord avec Apple peu probable ?

Un investissement d’Apple, client historique d’Intel ayant basculé vers ses propres processeurs Apple Silicon il y a cinq ans, serait une validation majeure de la stratégie de redressement d’Intel. Il reste toutefois peu probable qu’Apple réintègre des puces Intel dans ses appareils, ses processeurs les plus sophistiqués étant actuellement fabriqués par son partenaire TSMC.

En parallèle, Apple cherche à démontrer son engagement à investir aux États-Unis, bien qu’une grande partie de sa production reste localisée à l’étranger. Lors d’un événement à la Maison Blanche en août, la firme de Cupertino a annoncé une augmentation de ses dépenses pour des initiatives nationales, les portant à 600 milliards de dollars sur quatre ans.

Ce plan inclut un investissement notable de 2,5 milliards de dollars chez Corning, son fournisseur de verre de longue date. Le patron d’Apple, Tim Cook, a récemment affirmé que les investissements du fabricant encourageraient d’autres entreprises à produire aux États-Unis, créant ainsi un effet domino.