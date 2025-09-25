Apple annonce des changements au niveau de l’App Store en Bulgarie, indiquant aux développeurs que les achats et abonnements d’applications vont passer à l’euro. La raison est que le pays va changer de devise, en passant du lev à l’euro à compter du 1er janvier 2026.

Des changements pour l’App Store en Bulgarie

En conséquence, la devise utilisée pour les achats et les abonnements sur l’App Store en Bulgarie passera du lev à l’euro à cette date. Les recettes des développeurs provenant des ventes en Bulgarie seront également converties en euros.

Apple précise que pour les développeurs qui ont choisi le lev comme devise pour leur banque dans l’App Store Connect, celle-ci passera automatiquement à l’euro le 1er décembre 2025. Pour ceux qui ont sélectionné une autre devise pour leur compte bancaire, ils continueront à être payés dans cette devise. Le taux de conversion fixe légal est 1,955 83 BGN = 1 EUR, tel qu’établi le 8 juillet 2025 par le Conseil de l’Union européenne.

Abonnements à renouvellement automatique, applications et achats intégrés dont le prix est fixé manuellement, ou applications et achats intégrés dont la boutique de référence est la Bulgarie : les prix affichés dans la boutique bulgare seront mis à jour en euros sur la base du taux de conversion légal et arrondis à un prix en euros pris en charge. Pour les développeurs qui ont choisi la Bulgarie comme boutique de référence pour leur application ou leurs achats intégrés, les prix dans les autres boutiques peuvent être mis à jour afin de maintenir l’équivalence avec le nouveau prix en euros.

Autres applications ou achats intégrés : les prix sur la boutique bulgare seront convertis en euros à l'aide de l'équivalence standard pour les marchés de l'euro où les ventes de l'App Store sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Les abonnements à renouvellement automatique ne seront pas interrompus. Les prix des abonnements seront automatiquement mis à jour en euros pour chaque prix actuel. Les clients disposant d’abonnements à renouvellement automatique recevront un e-mail les informant du changement de devise.