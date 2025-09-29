Dans une note interne, le patron d’Apple, Tim Cook, a annoncé que les employés de l’entreprise bénéficieront de la semaine de Thanksgiving comme congé. Cette tradition annuelle, héritée de l’ère Steve Jobs, vise à remercier les équipes pour leur travail et les succès de l’année.

Des jours de congés pour Thanksgiving

Cette année, le message de Tim Cook était particulièrement enthousiaste, mettant en avant le succès de l’iPhone 17 et les récompenses obtenues par Apple TV+ à certaines cérémonies, dont les Emmy Awards. Pour matérialiser sa reconnaissance, le dirigeant a officialisé l’octroi de trois jours de congés supplémentaires.

« En reconnaissance de votre travail exceptionnel, je suis heureux de partager que tout le monde recevra trois jours de congés supplémentaires pour se détendre et passer du temps avec ses proches », a-t-il écrit, selon la note relayée par Mark Gurman de Bloomberg. Pour la plupart des équipes américaines, ces jours seront accolés au week-end et au jour férié de Thanksgiving, leur offrant une semaine complète de repos. Les employés des Apple Store, de l’assistance pour AppleCare et des équipes internationales pourront prendre ces jours à une date ultérieure.

Tim Cook a souligné que cette pause n’était pas un acquis, mais une récompense « bien méritée cette année au vu de vos impressionnantes réalisations et de la performance de l’entreprise ».

Il a conclu son message sur une note très optimiste, qualifiant la période actuelle de « moment extraordinaire pour Apple » et exprimant son enthousiasme « pour l’avenir que nous façonnons ensemble ».