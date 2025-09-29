Le studio Funday Games l’a annoncé il y a quelques jours sur Reddit : le frénétique auto-shooter Deep Rock Galactic: Survivor, l’un des jeux d’arcade les plus grisants de ces dernières années, arrive bientôt sur mobile et donc aussi sur iOS ! Deep Rock Galactic: Survivor propose une nouvelle approche « solo » de l’univers culte de Deep Rock Galactic. Ce spin-off transforme l’expérience en un auto-shooter frénétique façon « survivor », où l’on incarne un nain seul face aux menaces de la planète Hoxxes. Ici, pas besoin de viser : les armes tirent automatiquement, laissant au joueur la tâche de courir, creuser et survivre. Chaque mission plonge dans des grottes générées de manière procédurale, garantissant des affrontements uniques contre des vagues d’aliens toujours plus nombreuses. Entre combats intenses, récolte de richesses et amélioration de l’équipement, l’action ne faiblit jamais.

Un spin-off convaincant et ultra nerveux

Le titre conserve l’ADN de la licence, mais avec une perspective inédite en vue de dessus. Les joueurs doivent cependant toujours accomplir les objectifs fixés par la société, extraire les ressources et regagner la capsule d’extraction pour espérer survivre et repartir à l’assaut. La progression repose sur un cycle haletant : creuser toujours plus profond, renforcer son arsenal et affronter des ennemis de plus en plus coriaces. Quant à la qualité technique de cette adaptation, et si l’on s’en tient au trailer, cette dernière ne semble pas avoir à envier grand chose à la version PC/Console. Deep Rock Galactic Survivor sera disponible le 12 novembre prochain dans l’App Store. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant.