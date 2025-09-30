Chose promise chose due : Adobe vient de lancer Premiere pour iPhone (et iPad) disponible dès aujourd’hui sur l’App Store. Outil de référence des vidéastes, YouTubers et réalisateurs, Adobe Premiere se présente comme un studio de création vidéo professionnel, un outil extrêmement puissant désormais disponible au creux de la main.

Un montage vidéo taillé pour les créateurs nomades

L’application propose une timeline multi-pistes ultra-rapide, un son de qualité studio grâce aux outils IA, des effets sonores générés en temps réel (via l’IA), l’Enhance Speech pour améliorer le rendu des voix, et même l’intégration des modèles Firefly (génération par IA toujours) pour produire du contenu original et commercialement sûr. Que ce soit pour un vlog quotidien, un clip musical ou un podcast, Adobe promet des résultats dignes d’un studio pro. La YouTubeuse Cleo Abram confie à ce sujet : « C’est comme avoir un studio de production dans ma poche ».

Des vidéos sociales prêtes à partager

Conçu avant tout pour les réseaux sociaux, Premiere iPhone permet d’exporter en un clic vers TikTok, YouTube Shorts ou Instagram, avec un recadrage automatique pour chaque format. Les projets peuvent aussi être poursuivis dans Premiere Pro sur ordinateur (Mac ou PC), pour des montages encore plus complexes. Adobe insiste sur une interface « fluide, sans distraction et sans watermark », pensée pour capter l’inspiration à la volée. A noter que l’app est gratuite, mais certaines options avancées — comme la génération vidéo via IA ou l’extension de stockage — nécessitent toutefois des crédits Adobe.