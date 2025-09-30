Comme cela arrive de temps en temps, Apple a mis à jour sa liste des produits anciens et obsolètes. On retrouve désormais l’iPhone 11 Pro Max et l’Apple Watch Series 3 qui rejoignent la liste des produits anciens.

L’iPhone 11 Pro Max a le statut de produit ancien

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Pour ce qui est du statut de produits obsolètes, c’est à partir du moment où Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

L’iPhone 11 Pro Max a vu le jour en 2019 avec un écran OLED de 6,5 pouces. Il fut le premier téléphone d’Apple (avec l’iPhone 11 Pro) avec trois capteurs photo à l’arrière (ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif). Sous le capot, on retrouve la puce A13 Bionic. Le design général du téléphone est en acier inoxydable et verre texturé mat.

Que se passe-t-il avec ce statut de produit ancien ? Apple et les réparateurs agréés peuvent toujours réparer l’appareil. Néanmoins, il faut que les composants nécessaires à la réparation soient en stock. Si ce n’est pas le cas, la réparation ne sera pas effectuée, puisqu’Apple ne va plus les fabriquer sur demande.

Il est toutefois bon de noter que l’iPhone 11 Pro n’a pas encore ce statut. Seule la variante Pro Max l’a. Dans tous les cas, les deux modèles peuvent installer iOS 26, la dernière mise à jour majeure en date.

Même chose pour l’Apple Watch Series 3

Du côté des montres, l’Apple Watch Series 3 est également un produit ancien selon la liste d’Apple. En réalité, elle obtient ce statut… alors que l’Apple Watch Series 4 l’a eu en janvier dernier. Comment l’expliquer ? La raison est qu’Apple a continué de vendre la montre, même quand les mises à jour logicielles n’étaient plus disponibles. Par exemple, watchOS 9 ne supportait pas l’Apple Watch Series 3, mais Apple n’avait pas arrêté les ventes de ce modèle pour autant.