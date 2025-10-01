Snoopy reste sur Apple TV+, avec le service de streaming qui annonce conserver les droits de diffusion jusqu’en 2030. L’accord initial était prévu pour cinq ans entre 2020 et 2025. Il est renouvelé aujourd’hui.

Apple TV+ conserve Snoopy et les Peanuts

Le partenariat entre Apple TV+, WildBrain, Peanuts Worldwide et Lee Mendelson Film Productions comprend une toute nouvelle série Snoopy originale et des épisodes spéciaux de WildBrain et Peanuts Worldwide, ainsi que les épisodes classiques de Snoopy.

Cette annonce coïncide avec le 75e anniversaire de la première bande dessinée Snoopy de Charles M. Schulz, publiée le 2 octobre 1950 dans les journaux.

Tara Sorensen, responsable des programmes pour enfants chez Apple TV+, déclare :

En cette année marquante du 75e anniversaire, il est extrêmement significatif de poursuivre notre collaboration avec nos brillants partenaires chez WildBrain, Peanuts Worldwide et Lee Mendelson. Notre engagement, notre dévouement et notre passion pour Snoopy et les Peanuts sont profondément ancrés. Ces personnages et ces histoires adorés ont une signification intemporelle et trouvent un écho auprès des personnes de tous âges à travers le monde. Nous sommes ravis que ces épisodes spéciaux emblématiques des fêtes de fin d’année soient accessibles à tous, perpétuant ainsi cette tradition réconfortante et ancestrale.

Comme ce fut le cas ces dernières années, Apple TV+ met brièvement à la disposition des non-abonnés quelques-uns des épisodes connus de Snoopy pendant les fêtes de fin d’année. C’est la grosse citrouille, Charlie Brown sera diffusé gratuitement les 18 et 19 octobre, l’épisode pour Thanksgiving les 15 et 16 novembre, et Joyeux Noël, Charlie Brown ! les 13 et 14 décembre.