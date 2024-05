Liaison, la série d’Apple TV+ avec Vincent Cassel et Eva Green, va débarquer sur TF1. La chaîne française a acquis les droits pour une diffusion sur la télévision linéaire.

Arrivée de Liaison sur TF1

Liaison est un thriller contemporain aux enjeux importants, qui explore la façon dont les erreurs de notre passé peuvent détruire notre avenir. Il combine l’action avec une intrigue imprévisible et à plusieurs niveaux, où l’espionnage et les intrigues politiques s’opposent à une histoire d’amour passionnée et durable. Il y a des passages en anglais et des passages en français.

Outre Vincent Cassel et Eva Green, la série comprend Peter Mullan, Gérard Lanvin, Daniel Francis, Stanislas Merhar, Irène Jacob, Laëtitia Eïdo, Eriq Ebouaney et Thierry Frémont.

Il y a six épisodes au total pour Liaison. Tous sont d’ores et déjà disponibles en streaming sur Apple TV+.

« Liaison a trouvé un foyer parfait en France sur TF1, qui a une réputation bien méritée pour acquérir les meilleurs programmes des studios américains. Des séries comme SWAT de CBS et Will Trent d’ABC attirent de grandes audiences (presque quatre millions de téléspectateurs pour Will Trent, y compris le replay sur sept jours) et nous sommes convaincus que Liaison en attirera encore plus pour sa première diffusion en linéaire », a déclaré Rodolphe Buet, PDG de Newen Connect. Le groupe est une filiale de TF1.

Sophie Leveaux, directrice artistique des acquisitions et du développement des fictions internationales de TF1, déclare de son côté : « Avec son casting de premier ordre et ses standards de production élevés, Liaison sera un excellent ajout à la programmation de TF1 et à la diffusion en streaming sur TF1+. Nous sommes impatients de faire découvrir à nos téléspectateurs l’excellent travail de nos partenaires Ringside Studio et Leonis Productions ».

Pour rappel, Les Gouttes de Dieu, une autre série d’Apple TV+, est également diffusée à la télévision en France. C’est sur France 2 en l’occurrence.