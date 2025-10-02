Les logiciels Affinity Photo 2, Designer 2 et Publisher 2 pour iPad sont disponibles gratuitement sur l’App Store en ce moment. Le prix habituel est de 20 euros par application, ce qui fait ici une économie de 60 euros pour l’ensemble.

Gratuité pour Affinity Photo, Designer et Publisher sur iPad

Voici comment faire pour avoir les applications gratuites :

Téléchargez Affinity Photo 2, Designer 2 et Publisher 2 sur l’App Store.

Ouvrez les applications et créez un compte Affinity ou connectez-vous si vous en avez déjà un.

Profitez de l’essai gratuit de 7 jours.

Rendez-vous dans la section « Mon compte » pour acheter une licence. Ici, la licence s’affiche à 0 euro, vous n’avez ainsi rien à payer. Il ne reste plus qu’à confirmer.

C’est fait, vous avez maintenant une licence pour les logiciels Affinity sans débourser le moindre centime. Il faut réaliser l’opération pour chaque application que vous souhaitez avoir Affinity Photo 2, Designer 2 et Publisher 2.

Pourquoi cette gratuité ? Rien n’est dit pour le moment. Les logiciels Affinity sont développés par Serif et le groupe a été racheté par Canva en 2024. Canva prépare maintenant une annonce autour d’Affinity, ce sera le 30 octobre. « La liberté créative approche. Inscrivez-vous pour la découvrir avant tout le monde. La pure liberté créative n’est qu’à un pas. 30 octobre », indique le site officiel.

Doit-on s’attendre à un nouveau modèle économique, ce qui explique la gratuité ? Ou à d’autres annonces ? Il faudra attendre le 30 octobre pour le savoir.