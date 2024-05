Deux émulateurs supplémentaires sont maintenant disponibles sur l’App Store, il s’agit de PPSSPP et RetroArch. Ce dernier a même l’avantage de supporter l’Apple TV, en plus de l’iPhone et de l’iPad.

PPSSPP est disponible sur iPhone et iPad

PPSSPP est un émulateur de la PlayStation Portable (PSP). Il était déjà possible de l’avoir sur iPhone et iPad grâce au sideloading. Aujourd’hui, tout le monde peut télécharger normalement l’émulateur sur l’App Store d’Apple.

Le développeur Henrik Rydgård indique que la version App Store de PPSSPP comprend pour l’instant des limitations par rapport à la version pouvant être sideloadée. Quatre points sont mis en avant :

La prise en charge de Vulkan par MoltenVK n’est pas encore activée

Le Magic Keyboard (clavier de l’iPad) n’est pas pris en charge

La compilation JIT n’est pas prise en charge

RetroAchievements est temporairement désactivé

Henrik Rydgård fait savoir qu’une future mise à jour activera MoltenVK, ainsi que l’usage du Magic Keyboard et RetroAchievements. En revanche, la compilation JIT (Just-in-Time) ne sera pas disponible. La raison est simple : Apple n’autorise pas les développeurs à l’utiliser. La compilation JIT vient améliorer les performances. « Heureusement, les appareils iOS sont généralement assez rapides pour faire tourner presque tous les jeux PSP à pleine vitesse », rassure le développeur.

PPSSPP est disponible gratuitement au téléchargement sur iPhone et iPad depuis l’App Store.

RetroArch est également arrivé

L’autre émulateur disponible est RetroArch. Il prend en charge plusieurs versions des consoles Atari et Commodore, ainsi que les consoles Nintendo DS, Game Boy, NES, SNES et Virtual Boy. Plusieurs systèmes Sega et Sony sont également inclus, ainsi que la PC-Engine de NEC et la Neo-Geo Pocket.

Le point positif est que RetroArch supporte l’Apple TV, en plus de l’iPhone et de l’iPad. C’est d’ailleurs le premier émulateur pour tvOS à être disponible sur l’App Store et il y a une compatibilité avec les manettes.

Classic console emulation has finally made its way to Apple TV via RetroArch – the first emulator publicly available on the App Store for tvOS. https://t.co/TYglmhbDxK pic.twitter.com/U1NZqOTRmX — Sigmund Judge (@sigjudge) May 15, 2024

RetroArch est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.

Pour rappel, Apple a récemment autorisé les émulateurs de consoles sur l’App Store. Cela explique pourquoi plusieurs d’entre apparaissent depuis quelques semaines.