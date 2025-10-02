Interrogé sur la stratégie d’Apple Music, le vice-président du service de streaming Oliver Schusser a abordé deux points de friction pour les utilisateurs : le manque perçu de fonctionnalités et les incohérences entre les versions de l’application. Il a défendu l’approche actuelle tout en annonçant un effort d’harmonisation de l’expérience sur les différentes plateformes.

Les fonctions manquantes d’Apple Music face à Spotify

Face aux comparaisons avec des concurrents comme Spotify, souvent cités pour leurs fonctions sociales plus développées, Oliver Schusser a offert une réponse nuancée. Il explique à Macworld que « d’autres entreprises parlent plus des fonctions sociales », suggérant que la différence réside plus dans la communication que dans les capacités réelles du service.

Il a ainsi rappelé que les utilisateurs d’Apple Music peuvent déjà partager des morceaux, des playlists complètes et consulter l’activité d’écoute de leurs amis. Tout en défendant son approche, le dirigeant a néanmoins souligné que l’entreprise reste à l’écoute des retours des utilisateurs et souhaite rendre la plateforme plus agréable pour tous.

Une expérience unifiée sur iOS et macOS

Le vice-président a également été questionné sur les disparités entre les versions d’Apple Music sur iPhone et sur Mac où certaines fonctionnalités manquent d’une plateforme à l’autre. Oliver Schusser a reconnu ce point et a affirmé qu’Apple s’efforce de rendre l’expérience « plus cohérente ».

Pour illustrer cet effort, il a donné un exemple concret : l’arrivée avec iOS 26 de la possibilité de créer des dossiers pour organiser sa bibliothèque, une fonction qui était jusqu’alors exclusive à la version macOS. Il a ajouté qu’iOS 26 et macOS Tahoe proposent de nouvelles fonctionnalités de manière simultanée sur les deux systèmes, comme la fonction AutoMix, marquant une volonté d’aligner les expériences.

Il faudra voir maintenant ce qu’il se passera avec les futures mises à jour et si les nouveautés arriveront là aussi en même temps sur les deux systèmes d’exploitation.

Outre Apple Music, Oliver Schusser a parlé de Beats et de son identité unique par rapport à Apple. C’est à retrouver sur cet article dédié.