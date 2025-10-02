Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et de Beats, a levé le voile sur la stratégie de la marque audio, acquise par Apple en 2014. Tout en affirmant que « Beats, c’est Apple », il a expliqué comment l’entreprise maintient une identité unique qui séduit un public spécifique.

Une collaboration technique au service d’une identité propre

Depuis son rachat, Beats bénéficie d’une grande autonomie dans le développement de ses produits. Cette indépendance se manifeste par des différents designs et un profil sonore plus profond, qui la distinguent clairement des AirPods d’Apple. Les nouveaux écouteurs Powerbeats Fit en sont un parfait exemple. Oliver Schusser a expliqué à Macworld que cette signature unique est essentielle pour préserver le statut de « marque culturelle » de Beats, particulièrement forte auprès des jeunes et dans les univers du sport et de la musique.

Cette autonomie n’exclut cependant pas une collaboration étroite avec les ingénieurs d’Apple. Le vice-président cite l’exemple du capteur de fréquence cardiaque, développé conjointement pour les Powerbeats Pro 2 avant d’être intégré plus tard aux AirPods Pro 3. Beats conserve néanmoins ses propres designers et ingénieurs du son pour garantir que chaque produit conserve son ADN. La marque s’assure également que ses produits fonctionnent parfaitement avec Android afin de toucher un public au-delà des seuls utilisateurs d’Apple.

Une diversification surprenante vers les accessoires

Alors que Beats est historiquement connue pour ses casques, écouteurs et enceintes, la marque a récemment surpris en lançant ses propres accessoires. Après des coques pour iPhone l’an dernier, puis une gamme de câbles USB-C il y a quelques mois, l’entreprise vient de présenter de nouvelles coques pour l’iPhone 17. L’origine de cette diversification est pour le moins inattendue.

Selon Oliver Schusser, l’idée est née des collaborations exclusives avec des artistes, comme celle avec Kim Kardashian pour les Beats Studio Pro. Ces éditions spéciales incluaient des câbles et des étuis de couleur assortie. « Nous avons réalisé que nous étions très doués pour fabriquer des câbles », a-t-il confié. Fort de ce constat, l’équipe a voulu appliquer la même approche à d’autres accessoires, en créant des produits « premium et de haute qualité » avec la touche Beats, indique le dirigeant.

Cette stratégie, combinée à des campagnes marketing humoristiques comme celle des Beats Pill, rencontre un franc succès. « Nos clients adorent ça », affirme le responsable. Face à cet accueil positif, Oliver Schusser confirme que les consommateurs peuvent s’attendre à voir arriver encore plus d’accessoires signés Beats à l’avenir.