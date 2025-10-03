Sora, la nouvelle application de création vidéo par intelligence artificielle d’OpenAI, connaît un joli succès, au point d’être déjà à la première place sur l’App Store. Il est nécessaire d’avoir un code d’invitation pour y accéder.

Sora est en tête sur l’App Store

La première place de l’App Store américain revient donc à Sora. Cette performance intervient quelques jours seulement après sa mise en ligne. Elle devance ainsi deux autres assistants conversationnels majeurs : Gemini développé par Google et ChatGPT, également signé par OpenAI.

Bill Peebles, responsable de Sora chez OpenAI, a salué cette percée avec un message sur X (ex-Twitter). Selon ses propos, la créativité collective déployée par les premiers utilisateurs impressionne déjà l’équipe technique. Il a également promis l’envoi prochain de nouveaux codes d’invitation et a invité la communauté à soumettre des demandes de fonctionnalités.

Cette réussite s’inscrit dans une stratégie plus large : OpenAI place désormais deux applications parmi les trois premières gratuites du catalogue iOS américain.

Une disponibilité limitée au départ

Actuellement, seuls les possesseurs d’iPhone aux États-Unis peuvent installer l’application. Un système d’invitation par code restreint encore davantage l’accès à cette première version. Malgré ces contraintes, l’engouement demeure suffisant pour avoir l’application en tête des téléchargements.

Les fonctionnalités proposées permettent de créer de courtes vidéos grâce à l’intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent également modifier des créations partagées par d’autres membres et publier leurs contenus sur un fil commun à l’ensemble de la communauté, tel un réseau social à la TikTok.

Le moteur qui alimente ces capacités porte le nom de Sora 2. Cette seconde génération du modèle, capable de produire simultanément des vidéos et une bande sonore, vise un réalisme accru des scènes générées. La première mouture avait été dévoilée en février 2024.

Controverses éthiques et mesures préventives

Certaines vidéos apparues dès les premiers jours soulèvent des interrogations. Une séquence montrant Sam Altman, patron d’OpenAI, en train de commettre un vol à l’étalage a notamment déclenché des débats sur les limites de l’outil, ses risques potentiels et sa conformité légale.

i have the most liked video on sora 2 right now, i will be enjoying this short moment while it lasts cctv footage of sam stealing gpus at target for sora inference pic.twitter.com/B86qzUGlMq — gabriel (@GabrielPeterss4) September 30, 2025

Le dirigeant lui-même a réagi sur X en reconnaissant les dérives possibles. « Il est facile d’imaginer le cas dégénéré de la génération vidéo par IA où nous finirions tous par être aspirés dans un flux de contenu optimisé par apprentissage par renforcement», a écrit Sam Altman. « L’équipe a réfléchi longuement et minutieusement à la manière de créer un produit agréable qui ne tombe pas dans ce piège, et a trouvé plusieurs idées prometteuses ».

Face aux préoccupations de sécurité, la start-up a mis en place des garde-fous. Les utilisateurs disposent notamment d’un contrôle explicite sur l’utilisation de leur apparence au sein de la plateforme. Ces mécanismes visent à prévenir les usages malveillants du deepfake ou de la manipulation d’identité.

Aucune information n’a été communiquée concernant l’arrivée de l’application Sora sur iPhone en France ou dans les autres pays.