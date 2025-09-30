OpenAI propose aujourd’hui au téléchargement une application iPhone pour Sora, son générateur de vidéo par intelligence artificielle. Elle rejoint ainsi ChatGPT et permet à quiconque de créer une vidéo avec un prompt.

Sora débarque sur iPhone pour les vidéos IA

Le choix d’une application dédiée plutôt qu’une intégration dans ChatGPT révèle la stratégie d’OpenAI de segmenter ses outils selon les usages. Contrairement au chatbot axé sur le texte, Sora se positionne comme une plateforme créative pure. « Transformez vos idées en vidéos et plongez-vous dans l’action. Sora est un nouveau type d’application créative qui transforme les prompts et les images en vidéos hyperréalistes avec du son en utilisant les dernières avancées d’OpenAI », explique OpenAI.

L’application propose une gamme stylistique étendue couvrant les registres cinématographique, animé, photoréaliste, cartoon et surréaliste. Cette diversité permet d’adapter la production aux intentions artistiques spécifiques de chaque utilisateur. La génération s’effectue en quelques secondes à partir d’un prompt textuel ou d’une image source, intégrant automatiquement une bande sonore cohérente.

Sora propose également des fonctionnalités collaboratives permettant aux utilisateurs de s’inclure ou d’inclure leurs proches dans les vidéos générées par IA. Le système de remix autorise la réappropriation créative : modification de personnages, changement d’ambiance, ajout de scènes ou extension narrative.

Ce n’est pas disponible pour tout le monde

Au-delà de la simple génération, Sora mise sur la dimension sociale avec des fonctionnalités de partage et de découverte intégrées. La plateforme encourage l’expérimentation collective en facilitant la visualisation des créations communautaires.

L’accent mis sur les défis et tendances à remixer suggère une volonté de créer des phénomènes viraux spécifiques à la création IA, comparable aux dynamiques observées sur TikTok ou Instagram Reels.

Au départ, l’application Sora sur iPhone est disponible sur l’App Store aux États-Unis et au Canada. OpenAI fait savoir que la sortie dans d’autres pays se fera plus tard. De plus, il est nécessaire d’avoir une invitation pour l’utiliser. Un code est demandé au premier lancement.