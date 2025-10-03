Apple Arcade vient de s’enrichir de trois nouveaux titres, dont deux clairement destinés aux plus jeunes. Les « gamers » plus endurcis devront patienter jusqu’au 16 octobre pour l’arrivée d’un titre un peu plus consistant, à savoir NBA 2K26: Arcade Edition. Pour les autres, le menu du jour :

Thomas & Friends: Let’s Roll+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) : Thomas & Friends: Let’s Roll+ propose aux enfants de 2 à 6 ans de conduire leurs locomotives préférées, construire leurs propres circuits et enrichir leur univers avec décors et aventures interactives. Inclusif et accessible, le jeu a été conçu pour offrir une expérience sécurisée et adaptée à tous, en intégrant des personnages comme Bruno, ami neurodivergent. Ludique et éducatif, il stimule l’imagination, la motricité fine et la perception spatiale, tout en garantissant des mises à jour régulières sans publicité.

Dominoes: Classic Tile Game+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) : Dominoes: Classic Tile Game+ modernise le célèbre jeu de dominos pour mobile, en offrant une expérience fluide et accessible, aussi bien pour les débutants que les joueurs chevronnés. Avec plusieurs modes classiques, des adversaires aux styles variés, des classements en ligne et des défis quotidiens, chaque partie reste unique et stimulante. Entre stratégie, détente et compétitions sociales, ce jeu revisité promet un divertissement sans fin.

Piffle+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) : Piffle+ est un jeu de réflexion et d’arcade au charme irrésistible, où l’on incarne un chat explorant des mondes hauts en couleur pour déjouer les plans du maléfique Doc Bloc. Avec ses boules Piffle à fabriquer et collectionner, ses centaines de niveaux et ses défis entre amis, le jeu mêle stratégie et amusement accessible à tous. Simple, amusant et rempli de personnages adorables, il promet des heures de divertissement créatif.

Apple Arcade est un service par abonnement (9,99€/mois), le premier mois d’abonnement étant offert.