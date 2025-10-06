A la suite du gros leak de la chaine Youtube russe Wylsacom, une autre chaîne russe, Romancev768, a elle aussi publié des vidéos d’unboxing du supposé iPad Pro de prochaine génération. On y voit un numéro de modèle “iPad 17,3” tournant sur une puce M5 accompagnée d’au moins 12 Go de RAM pour les versions 256 Go. Ce niveau de mémoire est au delà des 8 Go standard offerts sur les modèles M4 de capacité équivalente, tandis que les versions supérieures (1 To, 2 To) continueraient de proposer 16 Go de RAM.

Performances en hausse selon les premiers benchmarks

Le test Geekbench 6 révélé dans la vidéo indique une amélioration de +12 % en performances CPU multi-cœur (ce qui est totalement raccord avec le leak de Wysalcom), tandis que les capacités graphiques bondissent de +36 % comparé à la génération M4 actuelle (là encore, c’est dans les clous). Ces gains suggèrent une architecture plus efficiente et mieux optimisée pour les tâches intensives, un gros point positif alors qu’iPadOS a désormais de gros airs de macOS.

La vidéo montre peu de modifications visuelles : la coque semble identique aux modèles précédents, avec tout de même l’inscription iPad Pro supprimée au dos. Une rumeur persistante veut qu’Apple envisage un bloc photo frontal à deux capteurs pour mieux gérer les appels en mode portrait et paysage, mais aucun indice de ce nouveau bloc n’est visib le sur le gros leak des deux chaines russes. Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman évoque un possible retrait de de dernière minute de ce bloc à deux capteurs.

Si ces fuites s’avèrent exactes, l’iPad Pro 2025 s’alignerait donc sur les attentes des utilisateurs les plus exigeants voire professionnels : plus de puissance et davantage de mémoire, le tout sans bouleversement du design. Reste à voir si Apple confirme ces changements dès cet automne, lorsque le successeur du modèle M4 sera officiellement présenté.