Alors que Meta vient tout juste de renforcer sa gamme de lunettes connectées Meta Ray-Ban, Apple préparerait une riposte … bien plus mesurée. Selon les dernières indiscrétions relayées par Bloomberg, la première génération des Apple Glass ne disposera pas d’affichage en réalité augmentée (AR). Le géant californien miserait d’abord sur un modèle allégé, axé sur la connectivité et l’assistance « intelligente », avant d’intégrer un véritable écran dans une seconde génération d’appareil.

Un lancement différé et un design plus minimaliste

Les Apple Glass pourraient être annoncées en 2026 mais ne seraient finalement commercialisées qu’en 2027, suivant une stratégie similaire à celle d’Apple Silicon : laisser le temps aux développeurs de concevoir des applications adaptées (une stratégie qui n’a pas vraiment fonctionné avec le Vision Pro, faut-il le souligner). Le dispositif de première génération embarquerait une puce dérivée de l’Apple Watch, optimisée pour gérer les appels, Siri et la capture photo, sans dépendre totalement de l’iPhone. Et à priori donc, ce modèle ne disposerait pas de système d’affichage, même « tête haute » (sans AR et en 2D donc).

Les vrais concurrents des Meta Ray Ban ne devraient pas arriver sur le marché avant 2027

La réalité augmentée réservée à la deuxième génération

D’après les informations disponibles donc, le véritable écran AR serait intégré uniquement dans la seconde version des Apple Glass, probablement dans l’un des verres afin d’alléger la monture et ainsi lui donner un design plus discret. S’agit-il vraiment pour Apple d’opérer une transition depuis le Vision Pro vers des lunettes plus accessibles et portables destinées à démocratiser l’informatique spatiale ? Sachant que les performances et finalement les usages de ces deux types d’appareils seront distincts l’un de l’autre, il semble plus logique de penser qu’Apple va garder le Vision Pro à son catalogue pour les usages réclamant de la réalité mixte de pointe. In fine, Apple nous proposera un probablement un écosystème cohérent entre Vision Pro, iPhone et Apple Glass, avec un device pour des usages spécifiques.