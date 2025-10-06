Contrairement aux générations précédentes, les iPhone 17 adoptent un capteur frontal de forme carré (plutôt octogonal si l’on y regarde précisément) offrant une résolution effective de 18 MP au lieu du traditionnel format rectangulaire. Ce nouveau design permet au système Center Stage de pivoter automatiquement entre le mode portrait et paysage sans que l’utilisateur ne retourne son téléphone. Selon les premières analyses de ce composant, Apple s’appuierait en fait sur un capteur de 24 MP sous-jacent, agrégé (binning) en 18 MP pour optimiser la sensibilité tout en préservant les détails. Ce choix permet une plus grande marge de recadrage et une meilleure flexibilité visuelle.

The new 18MP front camera on the iPhone 17 is the Sony IMX914. This has a pixel size of 0.96µm at 18MP resolution. Sensor size is unknown. And it’s technically an octagon, hence why you can’t take 1:1 photos in full resolution. pic.twitter.com/YR5mvIIAoz — Noah Cat (@Cartidise) October 4, 2025

Vidéo avancée, autofocus et des nouveautés attendues

Le capteur frontal de l’iPhone 17 dispose d’un autofocus avec Focus Pixels et d’une ouverture ƒ/1,9. Il prend en charge la vidéo 4K en Dolby Vision, la stabilisation ultra-fluide (OIS), ainsi que le mode Cinématique en 4K et 30 fps. Grâce au nouveau système, Apple offre maintenant la possibilité de filmer avec les caméras avant et arrière simultanément (mode Dual Capture), même en configuration portrait ou paysage. On retrouve aussi des fonctions héritées des précédents modèles comme le Photonic Engine, le Smart HDR 5, et les styles photographiques de dernière génération.

Bien qu’Apple n’ait pas confirmé l’utilisation du capteur Sony IMX914 pour l’avant, les rumeurs techniques évoquent un partenariat avec le fabricant japonais. Ce capteur frontal plus sophistiqué que jamais pourrait devenir à l’avenir l’un des piliers de la production vidéo sur smartphone.