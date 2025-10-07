Apple lève le voile sur les jeux qui vont rejoindre son service Apple Arcade en novembre. Il y a quatre titres au total, à l’instar du mois en cours. Celui mis en avant est Football Manager 26 Touch.

Les jeux d’Apple Arcade en novembre 2025

Football Manager 26 Touch est présenté comme « la meilleure simulation de gestion de football du monde ». Le jeu, développé par Sports Interactive et SEGA, présente un moteur graphique amélioré qui offre des mouvements plus fluides et de meilleurs détails sur le terrain, des licences officielles de la Premier League et, pour la première fois dans l’histoire de la série, du football féminin.

Le deuxième jeu sera MySims. Explorez un nouveau monde avec MySims : c’est à vous de le transformer. Avec un peu de créativité, vous pouvez faire prospérer cet endroit.

En troisième jeu, on retrouve une déclinaison, à savoir MySims Kingdom. Dans ce titre, vous devrez effectuer un périple afin d’aider le Roi Roland et ses sujets à revigorer le royaume.

Enfin, le quatrième jeu est Toca Boca Jr Classics. Ce titre vise surtout les enfants entre 4 et 10 ans. On retrouve neuf jeux populaires qui permettent de jouer, de créer et d’explorer à son propre rythme.

Football Manager 26 Touch sera disponible dès le 4 novembre sur Apple Arcade. MySims, MySims Kingdom et Toca Boca Jr Classics arriveront deux jours plus tard, à savoir le 6 novembre.

Apple Arcade coûte 9,99€/mois, avec le premier mois qui est offert.