Apple lève le voile sur les jeux qui vont être disponibles en octobre sur Apple Arcade. À l’instar du catalogue de septembre, les joueurs auront le droit à quatre titres.

Quatre jeux pour Apple Arcade en octobre 2025

Le premier jeu à rejoindre Apple Arcade en octobre sera NBA 2K26 Arcade Edition. Il sera disponible le 2 octobre. Voici la description du jeu sur l’App Store :

Réveille-toi, rookie ! Tu as été drafté par ton équipe de rêve pour jouer aux côtés des plus grandes stars de la ligue. À toi de les mener à la victoire et de ramener le titre à la maison. Crée la build parfaite pour ton MyPLAYER et vis la carrière d’une star NBA dans MyCAREER. Dans le tout nouveau mode NBA Eras, mets-toi dans la peau d’un GM et revis l’évolution du basketball en temps réel. Joue à travers les décennies de la NBA avec des effectifs fidèles à l’histoire, des maillots rétro et des parquets emblématiques. Que ce soit avec les talents émergents d’aujourd’hui ou les Légendes des générations passées… Fais l’histoire à chaque époque dans NBA 2K26 Arcade Edition !

En deuxième jeu, on aura Thomas & Friends: Let’s Roll+. Il invite les enfants à conduire leurs locomotives préférées et à construire leurs propres voies, stimulant leur imagination avec une expérience ludique et interactive.

Le troisième titre est Dominoes: Classic Tile Game+. Comme le titre le suggère, il s’agit d’un jeu de domino.

Enfin, le quatrième titre est Piffle+. C’est un jeu de réflexion et d’arcade plein de personnages. Enfilez votre costume de chat, parcourez des mondes colorés pour accomplir des quêtes, arrêtez l’infâme Doc Bloc et fabriquez des boules Piffle à collectionner.

Apple Arcade coûte 9,99€/mois, avec le premier mois qui est offert.