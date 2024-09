Apple dévoile la liste des jeux qui vont être ajoutés sur sa plateforme Apple Arcade en octobre 2024. Il y aura cinq titres, dont un qui arrivera en réalité à la fin septembre, mais qui est tout de même partagé ici. Aussi, NFL Retro Bowl ’25, Monster Train+ et Puzzle Sculpt sont disponibles dès maintenant.

Le 26 septembre, Apple Arcade accueillera Balatro+. C’est un mélange de jeux de cartes, comme le solitaire et le poker, qui vous permet d’enfreindre les règles de manière inédite. Votre objectif est de battre les blindes de boss en renforçant vos mains de poker. Trouvez de nouveaux jokers qui changeront le jeu et créez des combos renversants.

Le 3 octobre, les joueurs auront le droit à NBA 2K25 Arcade Edition. Jeu de basket avec une édition spéciale qui inclut notamment des terrains (intérieurs et extérieurs) supplémentaires et davantage d’options pour les modes.

Toujours le 3 octobre, les abonnés auront Food Truck Pup+, un jeu de gestion de crêperies par des toutous mignons ; Furistas Cat Café+, où vous adoptez un assortiment de chats, aidez vos clients à trouver celui qui leur convient, et personnalisez votre café pour inspirer la joie ultime ; et Smash Hit+, où vous partez pour un voyage dans une autre dimension où vous évoluerez au gré des sons et de la musique tout en détruisant tout sur votre passage.

Apple Arcade coûte 6,99€/mois. Le premier mois est offert.