Apple dévoile aujourd’hui la liste des nouveaux jeux qui vont rejoindre son service Apple Arcade en août 2024. On retrouvera trois titres cette fois-ci, dont un spécifique à l’Apple Vision Pro.

Le premier jeu sera Temple Run: Legends, une exclusivité pour Apple Arcade disponible dès le 1er août. Courez, nagez et sautez pour gagner 3 étoiles dans des centaines de niveaux. Explorez une toute nouvelle carte et découvrez les secrets du monde d’Aperion. Frottez-vous aux différents climats, aux habitants et aux crocodiles de cette nouvelle contrée dans l’une de vos franchises préférées. Affrontez chaque niveau de façon inédite et amusante grâce à une variété de nouveaux personnages uniques.

En deuxième jeu également prévu pour le 1er août, on retrouve Vampire Survivors+. Réduisez des milliers de créatures de la nuit en bouillie pour survivre jusqu’à l’aurore. Vampire Survivors est un jeu d’horreur gothique teinté d’éléments de roguelite, dans lequel vos choix vous permettent de lutter contre des hordes de monstres qui vous assaillent de toute part.

Enfin, le troisième jeu est Castle Crumble. Il concernera l’Apple Vision Pro et sera disponible le 29 août. Les joueurs se lanceront dans une aventure à travers une variété de royaumes et de biomes uniques pour détruire les châteaux de l’ennemi dans ce jeu de puzzle basé sur les lois de la physique. Des commandes uniques permettent aux joueurs d’utiliser leurs mains pour cibler avec précision les points faibles des châteaux à l’aide de puissants explosifs, de sorts mystiques et de mystérieux boosts à débloquer, et de regarder les châteaux exploser dans leur salon.

Apple Arcade coûte 6,99€/mois. Le premier mois est offert.