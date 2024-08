Apple partage aujourd’hui la liste des jeux qui vont rejoindre son service Apple Arcade le 5 septembre. Il y aura trois titres, dont un qui concerne l’Apple Vision Pro. Ceux du mois d’août sont à retrouver sur cet article.

Le premier jeu à rejoindre Apple Arcade sera NFL Retro Bowl ’25. La sortie prochaine de NFL Retro Bowl ’25 permet aux fans de NFL (football américain= de créer leur propre dynastie en choisissant leurs équipes et joueurs NFL officiels préférés pour les emmener jusqu’à la maison, tout en gérant leurs listes et leurs stratégies de jeu grâce à un système de gestion des listes simple et amusant.

Le deuxième jeu est Monster Train+. Le joueur doit défendre le dernier bûcher contre les forces célestes du ciel. Ce jeu de deck-building roguelite introduit une nouvelle couche stratégique avec trois terrains de jeu verticaux à défendre. Avec plus de 250 cartes à débloquer et six clans de monstres distincts à découvrir, les joueurs devront élaborer des stratégies pour s’adapter aux capacités uniques des clans et relever des défis quotidiens et personnalisés. Cette version du jeu comprend également le DLC The Last Divinity, une extension qui propose davantage de défis et un clan supplémentaire, les Wurmkin.

Enfin, le troisième jeu (spécifique à l’Apple Vision Pro) est Puzzle Sculpt. Dans ce jeu relaxant, les joueurs doivent déchiffrer des indices de plus en plus difficiles pour résoudre des puzzles dans leur salon. Ils éliminent lentement les blocs du puzzle en découpant logiquement les cubes inutiles, révélant ainsi un objet de collection mignon enfoui dans le cube, appelé Objet Déco.

Apple Arcade coûte 6,99€/mois. Le premier mois est offert.