Apple vient de présenter la liste des jeux qui arriveront sur son service Apple Arcade en septembre. À l’instar du mois d’août, on retrouvera quatre titres.

Apple Arcade va accueillir ces jeux en septembre

Le premier jeu à débarquer sur Apple Arcade le 4 septembre sera NFL Retro Bowl ’26. Ce jeu de football américain propose les vrais joueurs et équipes de la NFL stylisés dans un look rétro. Cette année, NFL Retro Bowl ’26 propose un nouveau mode, à savoir le classement NFL Retro Bowl Championship. Il rapproche les joueurs de l’action réelle de la NFL et leur offre le droit de se vanter. Les joueurs choisiront leurs équipes préférées et s’affronteront lors de matchs hebdomadaires alignés sur les matchs de la saison 2025 de la NFL.

Le deuxième jeu sera Jeopardy! Daily. Montez sur le devant de la scène et testez vos connaissances avec plusieurs questions. Cela s’inspire du jeu télévisé Jeopardy! qui est diffusée à la télévision américaine.

En troisième, on retrouve Mon Talking Tom – Amis+. Rejoignez Talking Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben et Becca dans leur aventure virtuelle d’animaux de compagnie.

Enfin, le quatrième titre sera Hello Kitty Island Adventure. Il arrivera le 18 septembre. Embarquez pour une aventure avec Hello Kitty et ses amis afin de rendre à un parc d’attractions sa gloire d’antan.

Apple Arcade coûte 9,99€/mois, avec le premier mois qui est offert.