Sur le marché très disputé des smartphones reconditionnés, Apple confirme sa forte position. Selon le cabinet Counterpoint Research, les ventes d’iPhone reconditionnés affichent une croissance bien supérieure à celles de son concurrent Samsung.

La nette avance d’Apple sur Samsung

Au cours du premier semestre de 2025, les ventes d’iPhone reconditionnés ont enregistré une hausse de 7 % sur un an. Dans le même temps, Samsung n’a progressé que de 4 %. Cette dynamique illustre la forte désirabilité des produits d’Apple sur le marché de l’occasion et du reconditionné, notamment grâce à son écosystème avec le Mac, l’iPad et d’autres produits. Aux États-Unis, par exemple, un tiers des possesseurs d’iPhone revendent leur ancien appareil pour en acquérir un nouveau via des programmes de reprise.

Malgré la bonne santé d’Apple, la croissance globale du marché du reconditionné est modeste, s’établissant à seulement 3 %. Cette moyenne masque une forte disparité entre les zones géographiques. Les marchés matures, comme les États-Unis et l’Europe, n’ont progressé que de 1 %, freinés par un allongement du cycle de remplacement des smartphones et des difficultés d’approvisionnement. En revanche, les marchés émergents affichent une croissance plus soutenue de 4 %.

L’essor des téléphones vendus « en l’état »

Parallèlement, une nouvelle tendance de fond se dessine. Les ventes de téléphones d’occasion « en l’état », c’est-à-dire non reconditionnés, ont bondi de 10 % sur la période. Cette croissance surpasse largement celle du marché du reconditionné. Confrontées à de faibles marges et à des difficultés pour sécuriser les stocks de téléphones à réparer, les entreprises du secteur se tournent de plus en plus vers la vente directe de produits d’occasion pour réduire leurs coûts opérationnels. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir.

Pour la seconde moitié de l’année, Counterpoint Research anticipe une légère amélioration du marché du reconditionné. La demande pour des modèles comme les iPhone 13 et 14 ou les équivalents chez Samsung devrait stimuler la croissance, en particulier dans les marchés matures, tandis que les programmes de reprise aideront à soulager les pénuries d’approvisionnement.