Voilà qui a de quoi étonner, et qui remet pas mal en cause un certain discours sur la surconsommation effrénée à l’ère de l’inflation galopante. Une nouvelle étude analytique d’IDC indique en effet qu’en 2023, 195 millions de smartphones d’occasion ou reconditionnés ont été distribués, un chiffre en hausse de 6,4% par rapport à 2022. La croissance est encore plus impressionnante en terme de chiffre d’affaires puisque la valeur de ces ventes de smartphones usagés a été de 72,9 milliards de dollars en 2023, en progression de 12,4% sur un an. La croissance du marché du neuf était en berne l’an dernier et en 2022, mais l’année 2024 est marquée par une belle embellie du secteur. Pourtant, la croissance du reconditionné devrait rester soutenue jusqu’en 2028, alors que celle du neuf sera alors nettement plus mesurée, de quoi permettre au reconditionné de rejoindre petit à petit le niveau de ventes du neuf. qui a dit que les consommateurs privilégiaient uniquement la nouveauté ?

« La croissance du marché secondaire des smartphones continue de surpasser celle du marché des nouveaux appareils, car le volume et la qualité des stocks d’occasion et reconditionnés à travers les canaux de distribution s’améliorent avec le temps, » déclare Anthony Scarsella, directeur de recherche pour les téléphones mobiles chez IDC. « De nouveaux acteurs continuent d’entrer sur le marché dans de nombreuses régions, cherchant à obtenir une part de ce gâteau, alors que les ventes de nouveaux appareils ont été lentes à revenir aux niveaux d’avant la pandémie. »

200 millions de smartphones de seconde main distribués l’an dernier, cela correspond tout de même aux ventes annuelles d’iPhone à quelques millions près. IDC précise à ce sujet qu’« Apple et Samsung dominent cette catégorie, représentant près de 64 % du marché mondial des smartphones d’occasion », On ne sait pas en revanche qui d’Apple ou de Samsung vend le plus de mobiles de cette catégorie…